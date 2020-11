Stefano D'Orazio morto di coronavirus, la sua ex Emanuela Folliero devastata: "E adesso come faremo?"

07 novembre 2020 a

a

a

"E adesso come faremo?". Anche Emanuela Folliero è sconvolta per Stefano D'Orazio. Il batterista dei Pooh è morto di coronavirus a 72 anni gettando nello sconforto tutta la musica italiana. Artista poliedrico, "ministro delle finanze" della storica band dalle radici bergamasche amatissima in tutta Italia, da più di generazioni, paroliere, voce, dal 2009 anche autore di musical. Soprattutto, un grande uomo stimato dai colleghi e dai fan. Sposatosi per la prima volta nel 2017 con Tiziana Gisardoni, D'Orazio aveva dedicato la propria vita ai Pooh, rinunciando per molto tempo a crearsi una famiglia "tradizionale".



Ma nella sua vita, tante storie d'amore trasformatesi poi in grandi amicizie. Come quella con la Folliero, ad esempio, "Ciao Stefano caro e prezioso amico mio - lo ricorda l'ex annunciatrice di Rete 4-. La tua allegria, la tua ironia, la tua profonda sensibilità, la tua Titti la tua Paola! E adesso come faremo! AMICI PER SEMPRE! è una promessa! Ma ci mancherai tantissimo."

Musica in lutto, morto Stefano D'Orazio. Voce e batteria dei Pooh, il grande amore con Emanuela Folliero

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.