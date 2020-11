Striscia la notizia, il segreto mai rivelato della scenografia: cosa significano quei disegni

07 novembre 2020 a

Un compleanno speciale per Striscia la notizia. Oggi, 7 novembre, il tg satirico di Canale 5 inventato da Antonio Ricci compie 32 anni. Un vero record. Per l'occasione, la trasmissione ha preparato un "dossier" con 32 curiosità sul programma e sui protagonisti. Dalle Veline agli scoop politici, dagli inviati ai guinness dei primati. L'ultimo, è davvero curioso.

Riguarda il sole delle verità e l’onda del dubbio. Vi siete mai chiesti perché nella scenografia, dietro alla postazione dei due conduttori, ci sono sempre due soli e due onde? Non sono affatto casuali. Secondo Antonio Ricci, i due soli stanno a indicare che non c’è un’unica fonte che illumini la verità, mentre le onde raffigurate sotto la scrivania rappresentano il dubbio che spinge l’uomo a cercare la verità. L’onda, infatti, ha la forma di un punto di domanda, non di un punto esclamativo. Anche il logo di Striscia ha l’andamento di un’onda.

Dunque, davvero nulla è lasciato al caso. Una mente feconda come quella di Antonio Ricci davvero ha pensato a tutto, anche alla simbologia. Auguri!

