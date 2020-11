Maria Monsè, una bomba su Amedeo Goria: "Cosa mi fece, in ascensore tra il primo e il secondo piano"

Francesco Fredella 09 novembre 2020 a

a

a

Tenetevi forte. Qui non si tratta di storia clandestina, ma di un flirt dal sapore magico. Romantico. Tra Amedeo Goria e Maria Monsè c’è stato del tenero ed ora l’attrice racconta tutti i dettagli in esclusiva a Libero. “Mi ha corteggiata approfittando del fatto che abbiamo lavorato insieme per circa due mesi, durante le riprese di un film (girato a Napoli, in provincia)”: Maria Monsè svela tutti i segreti. Dice di aver vissuto un flirt con Amedeo Goria - che non ha mai nascosto di essere sempre stato un po’ “farfallone”.

"Da querela". La Ruta contro Amedeo Goria, Offese alla figlia Guenda, al GF Vip viene giù una famiglia

Rewind. Tutto è legato al 1998. Il film si chiama Annarè, la protagonista di questo film è stata proprio la Monsè (e nella pellicola c’erano anche Gigi D’Alessio e Fabio Testi). Amedeo Goria, in questo film, interpretava l’agente di Gigi D’Alessio. “Venivo chiamata la donna della lanterna. Non uscivo mai dall’albergo, solo una volta io e Amedeo siamo usciti insieme per una cena a base di pesce. Era gentilissimo. Un po’ era la mia guida, la mia bussola: due mesi fuori casa furono pesantissimi”, racconta a Libero in esclusiva la Monsè.

"C'è un limite a tutto". Telespettatori sotto choc: in diretta il siparietto piccante tra Amedeo Goria e la Elia, cosa esce dalla bocca di lei

“In ascensore - tra il primo e secondo piano, tornando in camera - tentò di abbracciarmi e baciarmi. Di sfuggita mi diede il bacio. E questo giustifica il bigliettino che ancora conservo dove c’è scritto: “Ancora un bacio, buona vita per sempre. Amedeo”, svela la Monsè. “Mi mandò in camera un mazzo gigante di margherite. Fu molto romantico”, conclude. Una storia romantica che non è mai continuata, ma che è finita con quei fiori. Una regola del galateo da seguire sempre nei corteggiamenti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.