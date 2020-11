Amici, colpaccio di Maria De Filippi: non solo Lorella Cuccarini, chi entra nel cast

Alessandra Menzani 12 novembre 2020 a

Vulcanica, poliedrica, naif, Arisa ha vinto Sanremo e fatto la giurata di X Factor, ha presentato all'Ariston con Carlo Conti e ha una voce da usignolo. Adesso che ha deciso di abbandonare la chirurgia estetica e di promuovere l'accettazione di sè, è diventata un simbolo di body positive. Maria De Filippi ha deciso di arruolarla nella nuova stagione di Amici e non poteva fare scelta migliore.

Il gruppo dei professori si rinnova con due new entry di primo piano che arricchiranno, ognuna nella sua categoria, il corpo docente della nuova stagione del talent show condotto da Maria De Filippi. Lo anticipa Davide Maggio e Fanpage.it conferma la presenza di Arisa.

I professori scelti per la nuova edizione di Amici sono in tutto sei. A rappresentare la categoria "canto" saranno Arisa e i confermati Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Lorella Cuccarini, reduce da una esperienza poco simpatica in Rai visto che è stata cacciata dalla Vita in diretta, sarà invece professoressa di ballo con i collaudati Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

La nuova edizione di Amici debutta sabato 14 novembre, su Canale5 a partire dalle 14.10. Il serale comincerà, salvo imprevisti, nei primi mesi del 2021. Lo scorso anno, nonostante le difficoltà del Coronavirus, Maria e la sua squadra erano sempre andati in onda. Gaia aveva vinto l'edizione.

