Alena Seredova positiva al coronavirus: "Sono stata attentissima. Eppure...", ecco le sue condizioni

Alena Seredova positiva al coronavirus. L'annuncio arriva direttamente su Instagram dove la showgirl ha ammesso di essere "positiva e sintomatica". A nulla sembrano essere servite tutte le accortezze del caso: "Nonostante sia stata davvero molto attenta - ha confermato la stessa showgirl - ho incontrato questo sgradito inconveniente". La Seredova aggiunge anche di essere a casa isolata. "Spero - è il suo auspicio - che tutto questo passi presto...Per me e per tutte le persone più in difficoltà di me. Teniamo duro". La modella ceca, da poco diventata nuovamente mamma, non ha mai nascosto di temere il Covid-19. In dolce attesa la Seredova aveva confessato: "Devo essere serena, troppa responsabilità per la nuova vita". Tutto si è evoluto per il meglio, ora manca solo la guarigione.

