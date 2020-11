Massimo Giletti con Fabrizio Corona, bomba Non è l'Arena. Nina Moric: "Racconterai anche questo?". Subito gelo

Alessandra Menzani 13 novembre 2020 a

Fabrizio Corona ora passa da Barbara d'Urso a Massimo Giletti e promette scintille. Il re dei paparazzi sta facendo il giro delle televisioni per promuovere il suo ultimo imperdibile (come no) libro. Stavolta lo vedremo, domenica 15 novembre, a Non è l'Arena. "Preparatevi", scrive sui social, "parlerò di tutto, ma proprio tutto. La mia vita, senza filtri, senza blocchi, con Giletti. Ci sarà anche Asia Argento". L'ironia della sua ex moglie Nina Moric non tarda ad arrivare, sempre sui social: "Racconterai anche quanti soldi mi devi? Una cifra a sei zeri".

"Mio padre non ha il coronavirus, mi pesta e mi dà psicofarmaci": il terrificante video del figlio contro Fabrizio Corona

Tra i due ex i rapporti sono decisamente tesi, per usare un eufemismo. Un mese fa Nina ha reso pubbliche due telefonate, ora materiale di indagine. Nella prima si sente Corona dire: "Sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa prenderti la testa e fracassartela contro un angolo in modo da ucciderti e non vederti mai più". Nella seconda si sente il figlio Carlos dire alla madre: "Voglio tornare da te, dimenticare questa persona". Secondo la showgirl, che è assistita dall'avvocato Solange Marchignoli, l'ex marito avrebbe sottoposto il figlio a gravi costrizioni psicologiche. Ora un fascicolo è stato aperto, giustamente.

