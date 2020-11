Tale e quale show, Giorgio Panariello "in apprensione": "Quando Carlo Conti era in ospedale per Covid ho chiesto aiuto a Loretta Goggi"

18 novembre 2020 a

"Ero in apprensione". Carlo Conti in ospedale con il coronavirus ha tenuto col fiato sospeso il cast di Tale e quale show e i telespettatori, ma soprattutto Giorgio Panariello, che di Conte è amico strettissimo da decenni nonché giudice dello show di successo del venerdì sera di Raiuno. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il regista toscano ha confidato: "Ho vissuto nell’apprensione per Carlo, che per fortuna adesso sta meglio… Non me la sono sentita di condurre da solo, ho chiesto quindi il sostegno degli altri giurati, soprattutto di Loretta Goggi". La "supplenza" dei giudici è durata una puntata, il tempo di permettere a Conti di venire di messo e condurre Tale e quale dal divano di casa sua, in maglietta. "Sentivo la responsabilità per lo show, ma anche il vuoto attorno a noi…".

