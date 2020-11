Festival di Sanremo 2021, rischio rinvio a fine aprile causa-coronavirus: l'appello del Comune alla Rai

19 novembre 2020 a

a

a

Il festival di Sanremo potrebbe slittare ad aprile 2021 causa coronavirus. Si tratterebbe della prima volta nella storia, un caso senza precedenti. Secondo alcune indiscrezioni, non ancora confermate, il comune che ospita la gara avrebbe chiesto alla Rai di rimandare il festival a fine aprile, quando le temperature saranno più alte e magari ci saranno in giro i vaccini. Rai1 aveva già deciso in via precauzionale di spostare il festival della canzone italiana da febbraio a marzo. Ma la decisione è stata presa qualche tempo fa, quando sembrava che il virus stesse dando un po' di tregua al Paese. Adesso la situazione è cambiata di nuovo, con i contagi aumentati considerevolmente nelle ultime settimane. Tra l'altro, far partire il festival di Sanremo avendo i negozi chiusi in città non aiuterebbe nemmeno il comune ligure, che - oltre ai 5 milioni di euro che versa la tv di Stato nella casse comunali - grazie a questo evento, gode di benefici non indifferenti in termini di turismo e servizi.

"Un durissimo scontro, perché scatta la scintilla?". Dago-bomba su Rai 1, si mette male tra Amaedus e Coletta: occhio a Sanremo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.