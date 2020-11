Michelle Hunziker su Gerry Scotti: “Lui ci ha provato, ma io stavo peggio”, la rivelazione da incubo sul coronavirus

24 novembre 2020 a

“Gerry Scotti è un tipo che non vuole generare preoccupazione, ma più lui cercava di non farci preoccupare peggio stavo”. Così Michelle Hunziker in una diretta su Facebook ha svelato un retroscena sul suo amatissimo partner di Striscia la Notizia. Fortunatamente adesso è fuori pericolo, completamente guarito e sulla via del recupero anche per la televisione, ma Scotti ha vissuto un paio di brutte settimane e con lui tutti i colleghi più stretti. Proprio come la Hunziker, che ha raccontato di aver vissuto male la malattia di Scotti: “Questo virus ci ha fatto capire che nessuno è esente”. Un’amara verità, considerando che stesso lo “zio” Gerry ha raccontato come sono andate le cose nel suo caso: “Sono portato a credere di essermi contagiato in famiglia. Mia moglie, asintomatica, era andata a trovare dei parenti poi risultati positivi. Quindi ci siamo isolati e divisi, ma non è bastato”.

"Non è bastato, come penso di essermi contagiato": virus, il terribile sospetto di Gerry Scotti

