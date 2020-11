Tiki Taka, la rabbia di Piero Chiambretti: "Privilegiato col Covid? In soli 4 giorni", zittito chi sfregia la memoria della madre morta

24 novembre 2020 a

Piero Chiambretti a Tiki Taka si è concesso un passaggio sul Covid, che purtroppo ha conosciuto in maniera drammatica molto da vicino. Approfittando della presenza del viceministro Pierpaolo Sileri, che era stato invitato per parlare della situazione dei contagi in Serie A, Chiambretti ha voluto toccare un tema molto delicato e personale: “Ho letto una dichiarazione che ho definito deficiente che peraltro mi riguardava. Voglio girare a lei la mia reazione demente. C’è un signore, non so chi fosse, che ha fatto l’elenco di tutti i vip che si sono ammalati negli ultimi mesi e, puntualmente, sono tutti guariti perché secondo lui negli ospedali avremmo avuto un’attenzione particolare”. Come riporta TvBlog, poi Chiambretti ha ricordato a tutti la sua esperienza dello scorso marzo: “Io ho perso mia madre in quattro giorni e posso dire di essere stato trattato come tutti gli altri. Lei come viceministro può garantire sul fatto che i vip in ospedale sono uguali a tutti gli altri o pensa che qualcuno possa aver avuto un occhio di riguardo?”. La risposta di Sileri non si è fatta attendere ed è stata definitiva: “È una pura idiozia. Durante la prima ondata, fino a maggio, abbiamo avuto 145mila ricoveri, vip e non vip. Abbiamo cercato di salvare tutti quelli che potevamo, la stessa cosa la facciamo adesso”.

