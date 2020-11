Al Bano Carrisi, impensabile confessione su Romina Power: "Quello che proprio non capiva", quando voleva "ribaltare" la Rai

24 novembre 2020 a

Questo venerdì inizierà la prima edizione di The Voice Senior, condotta da Antonella Clerici su Rai 1. In giuria ecco Al Bano Carrisi, con la figlia Jasmine Carrisi. Una attesissima prima volta. E secondo le indiscrezioni, il cantante di Cellino San Marco è entusiasta all'idea di partecipare al programma con la figlia. E si prepara. E si racconta. Lo fa anche in un'intervista al settimanale Nuovo Tv, in cui si è speso in un inatteso retroscena su Romina Power: "Lei non capiva perché le canzoni a Sanremo dovessero essere messe a confronto in una gara", rivela. Curioso, insomma: Romina metteva in dubbio il meccanismo fondante della kermesse. Infine, Al Bano sulla figlia Jasmine afferma: "È la prima volta che mia figlia fa parte di uno spettacolo dove è una delle protagoniste. Questo la rende strafelice", conclude. Insomma, felicità reciproca.

