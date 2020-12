Stash diventa papà: "Sembro un cretino", la prima foto dopo la nascita di Grace

Francesco Fredella 03 dicembre 2020 a

E’ al settimo cielo. Stash, amatissimo frontman dei The Kolors, è diventato papa. “È appena nata Grace… e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora… Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento. Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande! Brava mami, sei immensa! Grazie a tutti per gli auguri!”, scrive sui social il cantante.

La storia d’amore tra Stash e Giulia sta emozionando tutti da un anno e mezzo. Adesso, subito dopo aver dato alla luce Grace, ha scatto un selfie con Stash. Un botto di like e commenti di auguri. L’annuncio della gravidanza di Giulia è arrivato durante Amici speciali, in onda a giugno scorso. Massima riservatezza sulla vita di Stash, che non è mai finito nel vortice del gossip. Un ragazzo modello: educato, pacato, sempre col sorriso. Un vero gioiello. Che piace a tutti: grandi e piccoli. Giulia Belmonte, la fidanzata del cantante, ha partecipato nel 2013 a Miss Italia. Nel 2019 ha incontrato il cantante napoletano, nato artisticamente grazie ad Amici. Il resto è una bella storia di questi giorni. Anzi, una vera favola con il lieto fine: la nascita di Grace.

