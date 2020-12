Diego Maradona, la rivelazione di Alba Parietti: "Perché non ci ha mai provato con me"

03 dicembre 2020 a

Due protagonisti di sport, tv e gossip dell'Italia tra anni 80 e 90. Eppure, Alba Parietti e Diego Maradona non hanno mai incrociato le loro strade se non a livello puramente professionale. Sorprendente, considerando il sex appeal di Alba e soprattutto la fama da playboy del Pibe de oro, scomparso la scorsa settimana a soli 60 anni in Argentina.

Maradona, tradimento in diretta Rai a tempo di record. Quando fu beccato con la superstar della tv italiana. Lo sapevate? | Foto

Intervistata da I Lunatici su Rai Radio 2, è stata proprio la Parietti a confermare i dettagli sul suo rapporto con l'ex stella del Napoli: "Veniva regolarmente ospite da me, con Pelè - spiega Alba, che al tempo conduceva il mitico Galagoal su Tmc -. Siamo stati a grandi livelli. Era immenso e imperfetto. Non ci ha mai provato con me. Credo che ci fossimo molto simpatici, ma non ci ha mai provato. Con me è sempre stato molto carino, anche grazie a Gianni Minà". Che di Maradona era forse il più grande amico italiano e l'unico giornalista di cui si fidasse ciecamente.

