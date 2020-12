Pippo Baudo "é morto all'ospedale Sant'Andrea di Roma". Bufala: "Colpa del lockdown"

04 dicembre 2020 a

Pippo Baudo "é morto". La notizia esplode sui social e in pochi minuti sconvolge Twitter, ma è una fake news. Una bufala. Secondo un sito di gossip, l'84enne mitico conduttore Rai sarebbe deceduto all'ospedale Sant'Andrea di Roma. Il dettaglio insospettisce e infatti dopo un rapido riscontro emerge la verità: Baudo sta benissimo.



"Faccio le corna - risponde Pippo al telefono con l'agenzia Adnkronos -, succede ogni anno che qualcuno dia una notizia letale su di me. Il problema è che con questo lockdown la gente sta in casa senza fare niente. E non trova di meglio da fare. Per fortuna, ogni volta che qualcuno annuncia la mia morte, mi allunga la vita". Alè!

