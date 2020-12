Barbara D'Urso candidata in Calabria? "Qui è scoppiato il delirio": zitti tutti, parla Carmelita

Francesco Fredella 17 dicembre 2020 a

a

a

Barbara d’Urso fa chiarezza. E con un video su Instagram, dove va fortissimo, mette insieme tutti i pezzi parlando di quello che si legge in Rete dopo una sua intervista al settimanale Oggi. Facciamo prima un passo indietro. Nell’intervista al settimanale, la regina degli ascolti Mediaset risponde alle parole dell’alfabeto. Lettera P: Pomeriggio 5, ovviamente, e “politica”. La conduttrice ha risposto: “Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica. Prima o poi lo farò”. Appunto, una frase chiarissima: la d’Urso non ha detto a Oggi di lasciare la tv per la politica. Ma molti siti, hanno scritto che avrebbe lasciato la televisione strizzando l’occhio alla politica. Allora Barbarella ha deciso di fare chiarezza raccontando come stanno le cose: “Qualche giorno fa ho fatto un’intervista per il settimanale Oggi. Ho dichiarato che mi hanno chiesto di scendere in politica e ho risposto che prima o poi lo farò: è scoppiato il delirio e si va avanti da giorni", dice la d’Urso nel video su Instagram.

"Folle, non voglio pensarlo", la d'Urso sbotta: un avvertimento in diretta a Selvaggia Roma

"Addirittura per alcuni mi sarei candidata come presidente della regione Calabria. C'è chi dice che mi candido con Forza Italia, chi con la sinistra. Volevo tranquillizzarvi: io non scendo in politica, almeno non adesso, magari fra qualche anno. Io continuo a fare televisione, ancora per tanto tempo. Non mi sarei mai permessa di candidarmi per la mia amatissima Calabria, perché non sono nessuno, quindi state tranquilli. Ci vediamo domani in televisione, col cuore!”, ha concluso la D'Urso.

"Mille volte grazie a Signorini. Perché Sonia non mi piace": le confessioni di Guenda Goria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.