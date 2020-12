Striscia la Notizia, la velina Mikaela e la confessione pazzesca su Antonio Ricci: "Cosa mi ha dato", quel gesto

23 dicembre 2020 a

a

a

Dopo Shaila Gatta è il turno della velina bionda. Mikaela Neaze Silva ha raccontato la sua esperienza a Striscia la Notizia, dove domina il bancone da ben quattro anni. "Sarò sempre grata ad Antonio Ricci, il mio papà acquisito, per l’occasione che mi ha dato e per avermi fatto crescere con i suoi consigli", ha detto al settimanale Nuovo Tv in riferimento all'autore del tg satirico di Canale 5. Eppure la ballerina punta ancora più in alto: "Per ora mi godo il momento, ma, se devo sognare a occhi aperti - ha confessato - un giorno mi piacerebbe recitare in un film diretto da Steven Spielberg o da Giuseppe Tornatore". Ambizioni importanti che vanno di pari passo con il suo carattere: "Il mio obiettivo - ha concluso sicura - è quello di impegnarmi per dare il meglio di me". E Striscia sembra essere un ottimo trampolino di lancio.

"A 16 anni...". Dalla velina Shaila una rivelazione clamorosa sul suo passato (che in pochissimi sapevano). E Antonio Ricci cosa dice?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.