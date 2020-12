Valerio Scanu, il padre è morto di coronavirus a 64 anni: un'agonia lunga un mese e mezzo

23 dicembre 2020 a

a

a

Il dramma di Valerio Scanu .suo padre Tonino è morto a 64 anni dopo aver lottato un mese e mezzo in ospedale contro il Covid. L'uomo, storico dipendente comunale de La Maddalena in Sardegna è spirato all'ospedale Mater Olbia, come riportato dal quotidiano La nuova Sardegna. Qualche settimana fa il cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi e vincitore del Festival di Sanremo aveva confessato la propria preoccupazione per le condizioni del padre in tv a Storie italiane da Eleonora Daniele, su Rai1: "Sono 11 giorni che è intubato - aveva spiegato -. Molte notizie erano frammentarie: loro sono in Sardegna, io a Roma. Adesso abbiamo tutte le informazioni, ma le sue situazioni migliorano e peggiorano da un momento all’altro".

"È entrato in ospedale con le sue gambe, poi...". Valerio Scanu piange dalla Daniele, il padre ha il Covid, tracollo improvviso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.