Vladimir Luxuria, "mi vedo sola. Su quel terrazzino...": buon Natale? Non proprio: feste drammatiche

Anche per Vladimir Luxuria si preannuncia un Natale inusuale. “Sarò sola, ma su questo fronte temo di più il Capodanno di cui sono da sempre la regina". L'opinionista di Barbara d'Urso ha anche ammesso di essere ancora incerta sul da farsi: "Partire? Lo deciderò solo all’ultimo. Siamo tutti appesi come le palle di Natale", ha detto al magazine Chi in merito alle visite ai parenti.

La sua attenzione si è però subito focalizzata sui genitori: “Loro hanno più di 70 anni, quindi se decido di andare, faccio il tampone il minuto prima di partire e terrò con loro le distanze e la mascherina". Diversa invece la fine dell'anno: “Il Capodanno? Mi vedo da sola, sul terrazzo di casa con una stella filante in mano". Feste rivoluzionate per tutti dunque.

