Lucia Bramieri, la promessa: "Se vado all'Isola...", ecco a chi lascio il Telegatto

Rudy Cifarelli 24 dicembre 2020

a

a

Per Lucia Bramieri potrebbero aprirsi le porte de L’isola dei famosi, che inizierà a febbraio 2021. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip targato Barbara d’Urso rivela di essere pronta per le Canarie, dove si svolgerà il reality. Non ci sono stati ancora contatti, ma sembra che la Produzione sia interessata a lei (oltre ad Amedeo Goria, uno dei nomi che circola). “Se vado all’isola dei famosi lascio il Telegatto - che vinse Gino Bramieri - in custodia a Francesco Fredella. Che me lo restituirà quando tornerò a Milano”, confessa la Bramieri a Libero. “Fredella, però, deve custodirlo con amore come faccio da anni”, ribadendo piena fiducia al nostro collaboratore che si occupa - ovviamente- di gossip.

"Pronta a dare il mio Telegatto". Lucia Bramieri, un gesto clamoroso: la sfida dalla D'Urso

