Jasemine Carrisi rompe il silenzio: "Lo amo ancora", un messaggio a papà Al Bano

Roberto Alessi 27 dicembre 2020

Jasmine Carrisi dice: «Ho subito tantissimo il pregiudizio di essere "figlia di". E lo subisco ancora. Però adesso, dopo il programma The Voice Senior, un po' meno. Mi sono resa conto che chi ti vuole criticare un motivo lo trova a prescindere. Non ci penso più. E sono consapevole che il mio cognome è stato un trampolino di lancio». A giugno, a sorpresa, Jasmine ha debuttato nel mondo della musica con il singolo Ego. A novembre, sempre a sorpresa, Jasmine Carrisi è diventata a pieno titolo un personaggio televisivo affiancando papà Al Bano Carrisi nella giuria di The Voice Senior. Poi si è parlato di una rottura con il suo fidanzato Alessandro Greco, al suo fianco da un anno. «No, no. C'è ancora, tra noi tutto bene. Lui è stato molto contento di questa mia nuova esperienza televisiva e mi ha supportato davvero tanto. Dopo le puntate le prime persone che chiamavo erano lui e mia madre». Buon anno, Jasmi, partire da innamorata è meglio!

