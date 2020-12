Elisabetta Gregoraci si confessa: "Perché ho partecipato al Gf Vip. Briatore? Mi sono sposata per amore e lo rifarei"

Giulia Sorrentino 27 dicembre 2020 a

a

a

Di seguito, l'intervista a Elisabetta Gregoraci di Giulia Sorrentino.

Vorrei parlare di Elisabetta e basta, senza cognomi, non che siano una vergogna, ma di lei come protagonista di una meravigliosa esperienza televisiva in cui ha dato tutto. Perché ha scelto di partecipare? E come si sente uscita dal reality?

Ho scelto di partecipare al Grande Fratello Vip per mettermi in gioco ma soprattutto per far conoscere la vera me mettendomi a “nudo”. Senza filtri e come sono veramente. Spero di esserci riuscita. Sono ancora un po’ frastornata, ma l’affetto del pubblico, gli abbracci di mio figlio e la mia famiglia mi stanno aiutando tantissimo.

Ha fatto la scelta di uscire per il suo piccolo, Nathan, che sensazioni ha provato quando lo ha riabbracciato? Del resto le madri scelgono per gli affetti e non per i riflettori, e lei ha dato prova di questo.

Mio figlio viene prima di tutto, la sua mancanza per me era immensa. Riabbracciarlo è stata un’emozione fortissima, indescrivibile. Non averlo accanto per tutto questo tempo, è stata davvero la cosa più difficile del mio Grande Fratello.

Ha parlato più volte delle sue umili origini, dell’amore che la legava alla sua mamma e alla sua terra. Quali sono i ricordi più belli della sua infanzia e quali gli insegnamenti migliori che pensa di aver tratto?

L’amore per la mia mamma era immenso, lei non era soltanto una madre ma è sempre stata per me il mio punto di riferimento. La sua perdita ha provocato un dolore immenso per me e per la mia famiglia, con cui conviviamo ancora oggi. Mi ricordo i pranzi la Domenica, quando tutta la famiglia si riuniva allo stesso tavolo. Ma anche le giornate al mare dove giocavo spensierata con mia sorella e i pomeriggi passati in cortile con i nostri amichetti. Sicuramente l’importanza della famiglia e della condivisione, sono sempre stati presenti nella mia educazione e nei valori che la mia famiglia mi ha insegnato fin da bambina.

Sposare un miliardario non è un reato e soprattutto l’invidia è una brutta bestia. Io risponderei con un sorriso, Elisabetta cosa dice?

E’ stato un rapporto importantissimo, mi sono sposata per amore e lo rifarei. Il nostro matrimonio dopo 10 anni è finito ma tra noi due c’è sempre molto rispetto e nostro figlio Nathan è al primo posto in ogni nostra decisione.

Chi può vincere questa edizione? E chi si è portata nel cuore soprattutto?

Con l’arrivo dei nuovi concorrenti e’ più difficile capire chi vincerà perché bisogna vedere cosa succederà e quanto energia rimarrà alla fine. Ad oggi posso dire il nome di Tommaso. Sono tanti I compagni d’avventura che mi porto nel cuore come Matilde, Francesco, Andrea e Pier ma anche Enock, Patrizia e Stefania.

L’amore più bello all’interno della casa credo sia quello nato tra Tommaso e Francesco. Travagliato, difficile da gestire ma sincero. Le piacciono entrambi se non sbaglio...

Li adoro entrambi. Il loro è un rapporto sincero che a me piace tanto. Fuori dalla casa avranno sicuramente modo di rafforzare questa splendida amicizia.

Un grazie speciale va ad Alfonso Signorini che ci ha fatto scoprire un’Elisabetta donna e mamma, semplice, bella anche spettinata, che non le manda a dire e che sa cucinare. Il piatto forte? E cos’è che proprio non sopporta fare in casa?

Ringrazio Alfonso per la possibilità che mi ha dato di far conoscere una Eli diversa e le tante emozioni vissute al Grande Fratello. Il mio piatto forte è sicuramente la carbonara che ho cucinato diverse volte nelle casa e anche il tiramisù. In casa una cosa che proprio non mi viene bene è stirare le camice.

Abbiamo lanciato il confessionale di Libero, da fuori chi voterebbe Elisabetta oggi?

Dayane. La trovo una persona a volte poco sincera.

Ci svela lei il suo più grande difetto?

Sono molto buona, a volte troppo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.