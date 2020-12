Paola Perego, il dramma: morto per coronavirus il padre Pietro. Pochi giorni fa, le struggenti parole

27 dicembre 2020 a

Un dramma per Paola Perego: oggi, domenica 27 dicembre, è morto il padre Pietro, che aveva 90 anni. La notizia è stata data dall'agenzia della Perego, Arcobalenotre, creata con il marito Lucio Presta, che con un tweet ha fatto le condoglianze alla conduttrice. Pietro Perego aveva contratto il coronavirus insieme alla moglie Alice, di 84 anni: nelle scorse settimane la Perego si era detta molto preoccupata per loro e sofferente per essere costretta a restare lontana da loro, poiché i genitori vivono a Milano. Anche la conduttrice prese il Covid a fine ottobre, quando presentò la sua trasmissione Il Filo Rosso, su Rai 2, andata in onda proprio ieri, 26 dicembre, e in cui si parla del rapporto tra nipoti e nonni. La Perego infatti, a soli 52 anni, è già nonna di un bimbo di due anni, figlio di Giulia, sua figlia.

