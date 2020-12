Verissimo, colpaccio di Silvia Toffanin: quei 3 milioni...

26 dicembre 2020 a

Verissimo è ormai il programma di Silvia Toffanin. Lo conduce da circa 15 anni. Dal 2006 la Toffanin è entrata nella trasmissione che prima di lei era stata presentato da, tra gli altri, Cristina Parodi e Paola Perego. Ogni anno il programma è molto seguito. Quest’anno la trasmissione ha collezionato ascolti record con punte di 3 milioni di telespettatori. Un 2020 non facile anche per la conduttrice Silvia Toffanin che verso marzo, ha dovuto sospendere la messa causa Covid.

"Nel giorno di Santo Stefano". Silvia Toffanin, colpo pazzesco per l'ultima puntata: share, un terremoto

Dopo l’estate Verissimo è ripartito con lo studio vuoto. Silvia Toffanin però ha dovuto subire la perdita della madre. Eppure, pochi giorni dopo, la conduttrice si è presentata, come ogni sabato, in video. Com eha fatto oggi, giorno di Santo Stefano, con una puntata speciale.

