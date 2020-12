Striscia la Notizia, il nuovo fidanzato di Barbara d'Urso? Ecco chi è

Francesco Fredella 29 dicembre 2020 a

Una gigantesca fake news. Barbara d’Urso non è fidanzata. Il suo ultimo post su Instagram, dove è seguitissima, sta facendo il giro della Rete ed ha tutto il sapore della risposta ad una delle notizie circolate nelle ultime ore. Un tapiro di Striscia la Notizia innevato e poi una didascalia: “Il mio fidanzato”, scrive la regina di Cologno Monzese. Come dire: sono single, lasciate ogni speranza. I gossippari, che da tempo s’interrogano sul possibile amore segreto di Barbarella, devono rassegnarsi.

Barbara D'Urso candidata in Calabria? "Qui è scoppiato il delirio": zitti tutti, parla Carmelita

Non ce n’è per nessuno e non c’è “trippa per gatti” - come si direbbe in gergo. Nessuna notizia vera e confermata dalla d’Urso, che sembrerebbe per davvero single. Il suo unico unico amore: i figli, come lei stessa racconta da sempre, ed il suo pubblico. Quindi la passione per la televisione che la porta ad essere in onda tutti i giorni con Pomeriggio5 e nel week end con Domenica Live e Live non è la d’Urso. Tutto il resto ha il sapore della fake news.

