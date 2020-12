Arisa dallo psicoterapeuta, la rivelazione impensabile: "Un'altra ossessione"

30 dicembre 2020 a

Per Arisa è un grande momento. La cantante è professoressa di Amici, tornerà al Festival di Sanremo e ha un nuovo amore, il manager Andrea Di Carlo. “Sono diventata più consapevole con l’aiuto della psicoterapia, che ho iniziato una decina di anni fa. Tanti si vergognano a parlarne, io no. La psicoterapia mi aiuta a conoscermi meglio e conoscere se stessi è la chiave per essere felici e vivere meglio. Almeno, per me è stato così”, ha confessato in un'intervista a Di Più Tv.

Arisa ha anche detto di vedersi bene così com'è, nonostante gli anni di conflitto con il suo aspetto. "Ho imparato - ha poi proseguito - anche a non essere ossessionata dall’essere compresa da tutti: se qualcuno non mi capisce, pazienza. Adesso sono più rilassata e sono grata per quello che mi accade di bello nella vita”. Infine il chiaro messaggio a tutti gli ex fidanzati: “Basta con un’altra ossessione, quella della “crocerossina”, quel rincorrere chi non mi ama nella speranza che, finalmente, si decida ad amarmi”.

