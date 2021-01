Rita Dalla Chiesa, "l'uomo che amo e stimo": una enorme sorpresa, come commuove l'Italia

Francesco Fredella 21 gennaio 2021 a

Rita Dalla Chiesa stupisce tutti. Ancora una volta la sua bontà ci lascia senza fiato. Rita dedica un post bellissimo a suo fratello Nando (a cui è molto legata). “Dedicata ad un uomo che amo e che stimo profondamente. Mio fratello”, scrive la storica signora di Forum. L’ex saggia di Italia Si, il programma di Marco Liorni, sui social va fortissimo ed incassa l’abbraccio virtuale di tutti i suoi fan (che sono milioni e milioni). Tra i tantissimi commenti e i like non sfuggono quelli di alcuni personaggi della tv. Tra questi c’è Carolyn Smith, la storica presidente di giuria a Ballando con le stelle. Non è la prima volta che Rita pubblica dichiarazioni d’amore a suo fratello Nando. Ed è sempre un bagno di like suoi social. Uno spaccato di vita bellissimo.

