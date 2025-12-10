È sempre Cartabianca, Rita Dalla Chiesa: "Cosa dicono i poliziotti", bordata alle toghe

A È sempre Cartabianca, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer, si è tornati a parlare del tema della sicurezza. E in particolare di tutti quei criminali o microcriminali che, in qualche modo, riescono sempre a sfuggire alla giustizia. O, nei casi peggiori, vengono lasciati liberi proprio dalle toghe.

"Si è rotto anche, credetemi, nelle forze dell'ordine - ha spiegato Rita Dalla Chiesa, ospite di Bianca Berlinguer su Rete 4 -. Perché le forze dell'ordine, ogni tanto io le sento dire: 'ma chi ce lo fa fare? Noi facciamo dei turni che sono allucinanti, facciamo delle fatiche che sono aberranti, siamo umiliati'. Poi le persone vengono acchiappate, dovrebbero essere messe in galera... ma guarda, io non ti dico di aumentare le pene. Ma ti dico - ha concluso -, quelle pene che ci sono quelle devono essere in qualche modo però messe in atto, rispettate".

Non è dello stesso avviso Luisella Costamagna. Per la giornalista è colpa dell'esecutivo, che si è focalizzato più sulla lotta ai borseggiatori e alle occupazioni abusive: "Il Governo ha adottato una ricetta repressiva e non preventiva. Non c’è bisogno di aumentare i reati ma di certezza della pena, invece mescolano le borseggiatrici con gli sfrattati".