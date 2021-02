Che tempo che fa, "quanto ci è costato Obama": ma davvero? Fazio, qualcosa non torna

08 febbraio 2021 a

Barack Obama è stato il colpaccio messo a segno da Fabio Fazio, con Che tempo che fa che su Rai3 ha fatto registrare un nuovo record stagionale a livello di ascolti. Grazie all’ospitata dell’ex presidente degli Stati Uniti il programma ha infatti raccolto 3 milioni e 543mila telespettatori pari al 13,2% di share: stracciata la concorrenza di La7 e Canale 5, con Barbara d’Urso che con il suo live stavolta si è dovuta accontentare delle briciole (2 milioni e 343mila telespettatori con il 10,3%).

In particolare durante l’intervista con Obama Fazio ha sfiorato i 5 milioni con picchi del 17% di share, segno che l’esclusiva internazionale era di quelle pesantissime anche in termini di ascolti, oltre che di prestigio. Ovviamente in molti si sono chiesti quanto abbia speso il programma di Rai3 per assicurarsi un ospite di tale calibro, alla prima intervista in Italia. “Quanto ci costa? Quanto lo paghiamo?”, hanno domandato in tanti a Luciana Littizzetto, che sui social ha risposto così: “Zero, tranqui”, per poi aggiungere a un altro utente “Non costa niente tesoro”.

Pare infatti che l’ospitata sia stato a titolo gratuito, dato che Obama doveva lanciare la sua autobiografia “Una terra promessa”, edita in Italia da Garzanti. Qualcuno però ancora non è convinto che sia così, dato che si tratta di un ospite di livello assoluto, che solitamente richiede un cachet importante. Ma a quanto pare è tutto vero: Obama si sarebbe accontentato della promozione, garantendo a Fazio un ritorno di immagine e di ascolti superlativo.

