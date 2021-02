Che tempo che fa, "che domanda dovevi fare a Obama". Luciana Littizzetto mette alla berlina Fabio Fazio

08 febbraio 2021 a

Per una volta Luciana Littizzetto evita di mettere alla berlina Fabio Fazio. A Che tempo che fa è la grande serata di Barack Obama, l'ex presidente degli Stati Uniti che presenta il suo libro Una terra promessa, lancia messaggi ecumenici al mondo, scherza con il conduttore di Rai3 prestandosi anche a qualche gag.

"La democrazia non è un dono che viene dal cielo, ma è qualcosa che noi cittadini dobbiamo sempre rinnovare", ammonisce Obama, ricordando l'assedio a Capitol Hill nel giorno dell'Epifania da parte dei supporter del suo successore Donald Trump. Ma c'è anche spazio per sorridere (Obama sta al gioco e ordina a Fazio di riabbracciare il vecchietto che gli autori dello show stanno facendo passare per il suo figlio segreto, "fai il padre, altrimenti vengo lì e ti gonfio la faccia", intima l'ex presidente). Al termine del collegamento, è il turno della Littizzetto che ironizza con Fazio: "Lui bello... e tu...e perché non gli hai chiesto perché ha intitolato il libro come una canzone di Eros Ramazzotti?".

Lucianina, però, si dedica anche alle cose serie, come Il cantante mascherato. Entrata in scena con il mirabolante costume da topa ("Sono la cugina di Hell Raton… El Ratin), la comica torinese spiega perché Milly Carlucci non l'ha presa nel cast dello show musicale di Rai1: "Hanno già un Gatto nel cast e non volevano farmi fare una brutta fine". Non poteva mancare una riflessione sul caso del Baby Alieno, con il disastro della prima puntata: i Ricchi e Poveri costretti ad abbandonare il pupazzo e la trasmissione perché il Baffo Franco Gatti ha rischiato di non respirare. "E poi quello da fuori diceva 'dovete respirare'! Ricchi e Poveri d'ossigeno in un attimo", è la battutaccia della Littizzetto.

E la crisi di governo? "Si vede che è il dresscode quirinalizio dei momenti di crisi... C'è la cravatta 1, la cravatta 2 e la cravatta 3 che è proprio colpo di Stato!", spiega mostrando le immagini di Sergio Mattarella e Roberto Fico. "Noi non abbiamo una democrazia parlamentare, abbiamo una caldaia! Abbiamo semplicemente bisogno di un tecnico". Come darle torto.

