Sanremo 2021, Amadeus "bruciato" da Fabio Fazio. Indiscrezione dai piani alti Rai, "non l0'ha presa bene"

Un colpaccio a tutti gli effetti quello che avrebbe messo a segno Amadeus per la 71esima edizione del festival di Sanremo. La gara, infatti, andrà in onda su Rai 1 ai primi di marzo, come da programma. Il Comitato tecnico-scientifico ha dato il suo via libera, specificando la necessità di fare lo spettacolo senza pubblico per i rischi legati al Covid. Il direttore artistico della kermesse aveva detto qualche tempo fa che non ci sarebbero stati ospiti internazionali quest'anno per via della pandemia ancora in corso.

E invece pare proprio che qualcuno ci sarà. E non uno qualunque, ma il 44esimo presidente degli Stati Uniti Barack Obama, intervistato proprio ieri da Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3. L'indiscrezione è stata lanciata da Santo Pirrotta, nel programma di Adriana Volpe, Ogni Mattina. Non si conoscono ancora i dettagli dell'ospitata, ma l'ex capo della Casa Bianca potrebbe intervenire in collegamento con l'Ariston. Inoltre, pare che lo sgambetto fatto da Fazio, che si è assicurato per primo l'intervista ad Obama, non sia piaciuto ad Amadeus. Bruciato sul tempo, il direttore artistico del Festival adesso starebbe ripensando all'ospitata dell'ex presidente.

Altri due ospiti importanti che potrebbero partecipare a Sanremo 2021 sono Roberto Benigni e Adriano Celentano. Le voci sulla loro presenza alla kermesse si rincorrono da giorni. E proprio ieri è arrivata la conferma da parte di Amadeus. Il conduttore ha rivelato all'Adnkronos che stanno aspettando la risposta da parte di entrambi. Tuttavia secondo Pirrotta, intervenuto a Ogni Mattina, i due accetteranno di partecipare.

