Sanremo 2021, "si scandalizzano per la moglie ma non per l'amante". Amadeus e Giovanna Civitillo, parole spiazzanti

09 febbraio 2021 a

Una battuta per sminare il campo del Festival di Sanremo dalle polemiche. Amadeus presenta la kermesse dell'Ariston, che sta per debuttare dopo mille contestazioni legate al Covid, ma ai giornalisti risponde anche alla domanda su Giovanna Civitillo. La moglie del presentatore e direttore artistico del Festival sarà nel cast di PrimaFestival, l'anteprima delle serate di gara, insieme a Giovanni Vernia e Valeria Graci.

Apriti cielo, i più maliziosi hanno ovviamente fatto riferimento alla presunta "spintarella" di Amadeus nei confronti della compagna, dimenticando però che per anni la Civitillo stessa è rimasta quasi sempre ai margini del mondo dello spettacolo e della tv, nonostante il marito abbia rivestito ruoli di primissimo piano. "Ci si scandalizza molto della moglie e non dell’amante, è una cosa che mi fa molto sorridere in questo paese", ha replicato ai sospetti con una battuta, decisamente riuscita.

Alla vigilia del debutto, nei giorni scorsi, molto di è discusso anche della possibilità che Amadeus lasciasse clamorosamente la direzione artistica del Festival, in protesta con le eccessive misure di sicurezza imposte dal governo e avallate dalla Rai. "Mai ho pensato di lasciare un Festival in costruzione - ha chiarito con determinazione il conduttore -. Sono felice di quello che sta sorgendo, con il massimo rispetto di tutte le regole da osservare, chiedo la collaborazione di tutti". Anche, evidentemente, di chi cavalca il gossip.

