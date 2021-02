Mario Ermito, la svolta dopo il GfVip? Quelle voci sul nuovo e pesantissimo progetto

Francesco Fredella 09 febbraio 2021 a

a

a

Si parla di un film. Sembra che adesso ci sia un grande progetto per Mario Ermito, ex concorrente del Grande Fratello vip, con una brillante carriera da attore alle spalle. Ermito, pugliese d’origine, sarebbe pronto a tornare sul set. Per adesso nulla di certo. Ma alle nostre orecchie giunge un’indiscrezione: il mondo del cinema ha messo gli occhi addosso al bel Mario Ermito. Qualcuno già lo definisce Can Yaman italiano.

Dramma-Dayane Mello, dopo il terrificante lutto il gesto di Signorini: si resta senza fiato

Infatti, l’attore ha i tratti somatici che ricordano il collega turco ed anche per Ermito le fan impazziscono. Crescono tante fanpage del bel Mario, ma in queste ore l’indiscrezione di un nuovo film sta facendo il giro della Rete. Il diretto interessato non risponde, ma dopo l puntata di ieri del GfVip si è messo in viaggio verso Napoli. Forse proprio per motivi di lavoro legati ad un film? Mistero. Il cinema, notizia sicura, vuole gli occhi di ghiaccio di Ermito. Single? No. Da nostre news pare che sia abbastanza vicino ad una misteriosa ragazza. Non si conosce l’identità. Mario, infatti, preferisce difendere la propria privacy fino a a quando non sarà ufficiale la loro storia, che adesso sta nascendo.

Grande Fratello Vip, Mario Ermito innamorato: "Emozioni forti", fiamma spagnola?

Archiviata, invece, la fake news su Myriam Catania. Proprio Ermito, nelle scorse ore, ha smentito chiaramente il presunto flirt. Un’indiscrezione che ha fatto il giro della Rete e che si è esaurita nel giro di poche ore. “Tutto falso”, ha tuonato Ermito. Prepariamoci a rivederlo sul grande schermo. A proposito: a settembre un suo nuovo film, che ha finito di girare da poco.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.