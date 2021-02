Grande Fratello Vip, "storia nata dietro le quinte". Bomba piccante sulla casa: "E lei è pure impegnata...", nomi e cognomi

08 febbraio 2021 a

Mario Ermito e Myriam Catania: sarebbero loro i due ex gieffini innamorati in gran segreto. Lo rivela Gabriele Parpiglia su Giornalettismo. Lo scoop quindi arriva da un giornalista molto vicino alle dinamiche del Grande Fratello Vip, soprattutto per lo stretto rapporto professionale che lo lega al conduttore del reality Alfonso Signorini. I due attori, in realtà, non si sono mai incontrati all'interno della casa: la Catania è stata eliminata prima dell'ingresso di Ermito, arrivato a Cinecittà a gioco in corso.

Il feeling tra i due, quindi, sarebbe nato dietro le quinte del programma. Nell'articolo in cui viene lanciato lo scoop, tuttavia, si spiega anche che la news avrebbe dovuto rimanere segreta "perché Myriam avrebbe o meglio aveva il cuore impegnato”. L'attrice, infatti, risulta ancora essere sposata con il pubblicitario francese Quentin Kammermann, dal quale ha avuto un figlio, Jacques, nel maggio 2017.

I due non hanno ancora confermato o smentito la notizia. Pare, però, che anche qualcun altro degli ex inquilini sapesse del gran segreto, a partire da Matilde Brandi.

Negli ultimi giorni, comunque, non è solo questo lo scoop che ruota intorno al programma di Signorini. In particolare, a tuonare contro la trasmissione di Canale 5 è stata la criminologa Roberta Bruzzone, che ha commentato in maniera negativa il caso di Alda D'Eusanio, espulsa per aver fatto intendere che Laura Pausini venga picchiata dal suo compagno. Accusa subito smentita dalla cantante.

