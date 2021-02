Grande Fratello Vip, Mario Ermito innamorato: "Emozioni forti", fiamma spagnola?

Francesco Fredella 04 febbraio 2021 a

a

a

E allora Mario Ermito fa su il serio. Uno dei concorrenti di questa edizione del Grande Fratello vip. Identikit: età 25- 30. Castana. Non è famosa. Ermito non dice altro. “Non la vedo da un po’ di mesi. Ci siamo sentiti, togliete il tempo in cui ero nella casa. La situazione che viviamo, la conoscete, ci porta a vivere lontano senza poterci spostare”, dice Ermito. Ma spunta un'altra indiscrezione: la ragazza in questione sarebbe spagnola. “Non posso dire nulla ora”, continua Mario messo sotto torchio durante il programma del pomeriggio di RTL102.5 News. E per i fan non c’è dubbio: si tratterebbe di una bellissima ragazza spagnola. Mistero su nome. Nessuno ne parla, ma la notizia spifferata in diretta sta facendo parlare tutti gli amanti del gossip.

"Secondi fini". Giacomo Urtis e Mario Ermito, indiscrezioni sulla rissa al GfVip

Nelle scorse settimane, però, Ermito era finito nel vortice mediatico per un presunto flirt con Urtis. Tutto falso. Nulla di vero. Tra loro c’è solo una vera e profonda amicizia, come lo stesso chirurgo dei vip ha raccontato nel corso di queste ultime settimane. E adesso le sensazioni forti, che prova per questa ragazza spazzano via ogni tipo di dubbio.

“Per farsi perdonare...”, tra Ermito e Urtis accade l'imprevedibile. Avete notato il dettaglio?

“Non posso dire nulla. Ma ne ho parlato anche nella casa di lei e persino con Giacomo”, puntualizza Ermito. “Anche Giacomo spesso mi chiede di lei. Ci confrontiamo spesso sul mio passato”. Ora la notizia sta per diventare virale. Secondo i beninformati, molto presto la donna che Mario ha nominato raramente al Gf Vip potrebbe arrivare in tv. Magari proprio insieme a lui durante una puntata del reality di Alfonso Signorini.

Voci sul flirt di Mario Ermito con... spunta il regalo in gioielleria, strepitoso gossip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.