Domenica In, ricordate la brutale rissa Zequila-Pappalardo? Indiscrezione-terremoto: pare che dopo 15 anni...

Francesco Fredella 14 febbraio 2021 a

a

a

Le grandi rappacificazioni in televisione. Prima quella tra Veronica Satti e suo padre Bobby Solo, che grazie al Grande Fratello Vip targato Barbara d'Urso si sono riavvicinati dopo anni e anni di lontananza. Poi la pace tra Walter Zenga e i suoi due figli, Andrea (concorrente del GfVip di Alfonso Signorini) e Niccolò. Il portiere dell'Inter, dopo essere stato a Roma nella casa di Cinecittà, è tornato a collegarsi con Signorini e ai suoi due figlia ha detto: "Vi voglio bene". Un cuore. Sorrisi. Tanta emozione. Ma c'è dell'altro. Adesso la rappacificazione che tuti aspettano è quella tra Antonio Zequila e Adriano Pappalardo. Vi ricordate la furibonda lite negli studi di Rai 1? E' stata quella la prima, vera. tele-rissa.

"A volte sbraitano". Massimo Giletti ridotto così, la cannonata di Striscia: come lo sorprendono | Video

Parole indimenticabili: "Allora, io dico una cosa: finché io e te litighiamo, va bene su tutto. Non ti permettere assolutamente di nominare mia madre. Non ti permettere mai più, mai più. Mai più!". Antonio Zequila, in diretta a Domenica In il 22 gennaio 2006, era furioso. Pappalardo pure. Secondo l'attore, che ha recitato anche con Franco Zeffirelli, il cantante avrebbe insultato sua madre nei camerini. E i toni di Zequila, durante la trasmissione, sono stati molto accesi.

"Non è un occhiolino". Mara Venier spiazza tutti: com'è costretta ad andare in onda a Domenica In

Acqua passata. Adesso, però, ci vorrebbe una stretta di mano tra loro che manderebbe lo share sempre più in alto. Magari durante un reality? Alle nostre orecchie giunge un'indiscrezione: nel dietro le quinte dei programmi da tempi si sta accarezzando l'idea di organizzare una reunion tra due grandi personaggi come loro. Che potrebbero dire "sì", mettendo la parola fine ad un astio durato quasi vent'anni.

La De Girolamo svela i segreti caldi del debutto di Ciao Maschio: "Ci sarà un momento spogliatoio..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.