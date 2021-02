Isola dei famosi, pessime notizie alle visite mediche per Amedeo Goria: contratto già firmato, ma salta tutto. Un grosso caso

Francesco Fredella 15 febbraio 2021 a

Una vera bomba, che siamo in grado di darvi prima dell'inizio dell'Isola dei Famosi. Amedeo Goria non partirà per il nuovo reality di Canale 5. Il famoso giornalista sportivo, che ha un passato glorioso in Rai dove ha raccontato Mondiali di calcio e sport di ogni tipo, non partirà per la nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi. Fermi tutti: l'indiscrezione, fondatissima, giunta alle nostre orecchie è un vero colpo. Il contratto di Goria era già stato firmato, ma il giornalista non avrebbe superato la visita medica.

Mai come di questi tempi la Produzione richiede parametri perfetti prima della partenza per un reality molto difficile come L'Isola dei famosi. Ed allora cosa accadrà adesso? Sembra che si voglia rimpiazzare il prima possibile Goria, che sarebbe stato un vero asso nella manica per la produzione, con un altro personaggio. Ma ci sarebbe, in ogni caso, l'amaro in bocca. Innanzitutto perché Goria all'Isola avrebbe riportato in studio Maria Teresa Ruta, sua ex moglie, reduce dall'esperienza di sei mesi al Grande Fratello Vip (dove era in gara con sua figlia, Guenda Goria).

Il diretto interessato, che è andato da pochissimo in pensione alla soglia dei 67 anni, non commenta. La nostra fonte segreta ci dice: "E' stato avvistato più volte con la Produzione del reality. Aveva preparato tutto. Il contratto con gli importi pattuiti era stato firmato. Ma quel giorno dopo la visita medica è cambiato tutto". Mistero sul motivo. Sembra nulla di assolutamente grave, ma la Produzione dell'Isola dei famosi potrebbe aver preferito stare al sicuro dicendo un secco, e doloroso, "no" ad Amedeo Goria. Per lui l'esperienza alle Canarie non inizierà tra poche settimane.

