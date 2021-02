"Silvia Toffanin no, Andrea Delogu sì". La nomina di Sergio Mattarella a Cavaliere della Repubblica, gira una voce

Roberto Alessi 21 febbraio 2021 a

Nominata cavaliere, perché non si sa. «Rimini ha un Cavaliere della Repubblica in più. L'ambita onorificenza è stata conferita dal Presidente Mattarella ad Andrea Delogu, la 38enne conduttrice, attrice e scrittrice riminese».

Il Quirinale non ha ancora diffuso le motivazioni, ma da quanto si apprende la nomina della Delogu a Cavaliere della Repubblica non è avvenuta solo per i successi nel campo dello spettacolo.

Ah, ecco, mi sembrava, la Delogu è brava, di classe, ma perché a lei sì e alla Toffanin no? La D'Urso? E la Venier? C'è qualcosa che non so, di certo, visto che la vedo, non è per meriti televisivi.

