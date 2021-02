Striscia la notizia, la mascherina di Nicola Zingaretti? Occhio al dettaglio, disastrosa figuraccia-Covid: demolito

23 febbraio 2021 a

a

a

Nicola Zingaretti è finito su Striscia la notizia per l'ennesima "gaffe" sul tema coronavirus. Dopo la figuraccia rimediata essendosi beccato il covid pochi giorni dopo aver fatto un aperitivo "dimostrativo" a Milano lo scorso anno, il segretario del Partito democratico è cascato questa volta sulla mascherina, facendosi pizzicare con una U-Mask (messa pure al contrario), ritirata dall'Antitrust. Il tutto è stato documentato in un servizio del tg satirico di Canale 5 trasmesso nella puntata di lunedì 22 febbraio.

Le famose U-Mask infatti sono state tolte dal mercato su decisione del ministero della Salute dopo le segnalazioni dei carabinieri del Nas di Trento, che hanno evidenziato come le certificazioni dei dispositivi di protezione arrivassero da un laboratorio non autorizzato. Secondo quanto si apprende, la società, che fa capo a U-Earth Biotech e Pure Air Zone Italy, sta valutando con i propri legali il da farsi, ovvero se presentare un ricorso al Tar o al ministero per poter continuare a commercializzare le mascherine.

La vicenda è finita anche al centro di un'istruttoria dell'Antitrust, che ha contestato le attività di promozione delle mascherine. Secondo l’Autorità, queste verrebbero svolte "con modalità ingannevoli e aggressive, sfruttando indebitamente la situazione di emergenza sanitaria in corso per indurre il consumatore a comprare a prezzi elevati il prodotto reclamizzato". Le 'Model Two' di U-Mask, in particolare, costano 33,6 euro. Al momento, sul sito, sono tutte sold out.

U-Mask, intanto, ha presentato alle autorità "nuove certificazioni di analisi, eseguite da uno dei pochissimi laboratori accreditati Accredia", dove i risultati dei test "confermano una capacità di filtrazione batterica (Bfe) in entrambi i sensi superiore al 99%". U-Mask fa poi presente che "la rivista Altroconsumo, dell’omonima associazione di difesa dei consumatori, alcuni giorni fa ha pubblicato suoi autonomi test che confermavano una Bfe al 98%". Intanto, Zingaretti continua a fare "scivoloni".

Porro fa dimettere Arcuri? Colpo clamoroso a Quarta Repubblica, l'intervista che può ribaltare il commissario

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.