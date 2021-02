Amedeo Goria, "ha chiamato lei i paparazzi?". Altro tsunami, foto molto compromettenti: quel terribile sospetto

Francesco Fredella 24 febbraio 2021 a

"Maria Teresa ha molto rispetto di Roberto, che è geloso. Ma io sono molto legato a lei. Forse ha un po' di rancore", racconta Amedeo Goria. Parla a tutto tondo, senza freni durante un collegamento telefonico con RTL102.5 News. Tra lui e Maria Teresa Ruta sembra che le cose non vadano tanto bene. Nell'ultima lettera pubblicata sul settimanale DiPiù, Goria ha chiesto alla sua ex moglie un avvicinamento. Lei, invece, ha voltato le spalle. Un no secco. Una doccia fredda.

Adesso che Goria è stato scartato dall'Isola dei famosi per piccoli problemi di salute rimette la palla al centro. E interviene in diretta a RTL102.5 News sul presunto fidanzamento. "Ho conosciuto questa ragazza mesi fa. Non siamo fidanzati. Ci hanno fotografati insieme, addirittura vicino casa. Ma nessun bacio. Ora le chiederò se è stata lei a chiamare i fotografi. Mi darebbe davvero fastidio", svela Goria a RTL102.5 News. La ragazza in questione si Vera Miales, 36 anni, modella e influencer. A Pomeriggio5, nella puntata di ieri, Lory Del Santo ha raccontato di aver fatto un provino alla Miales per "The Lady", il film che ha fatto tanto parlare.

Una vera bomba quella sganciata da Amedeo Goria a RTL102.5 News. "Ora voglio parlare con Vera. Mi darebbe davvero fastidio se avesse chiamato i fotografi. Io e lei non siamo fidanzati", tuona. "Di trappole nella mia vita ne ho vissute troppe. Vorrei un po' di chiarezza". E cala il gelo. Intanto sua figlia Guenda, apprezzatissima al Grande Fratello vip, vorrebbe che suo padre e sua madre trovassero un punto di incontro. Potremmo trovarci di fronte ad una famiglia allargata.

