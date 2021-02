Tom Ellis sul set di Lucifer con la bandiera italiana: "Scelta per la mafia" e ci ride sopra

26 febbraio 2021 a

Tom Ellis è un attore britannico che ha riscosso grande successo negli ultimi anni grazie alla serie tv “Lucifer”, che su Netflix ha spopolato in tutto il mondo, compresa l’Italia. Eppure lo stesso attore è diventato virale sui social nostrani per una battuta che è stata interpretata come un insulto da molti suoi fan italiani. In un video girato sul set di “Lucifer” si vede Ellis che si aggira nei dintorni su una bicicletta che è caratterizzata da alcune bandiere. Oltre a quella britannica, ce n’è una del Galles, una dei pirati e una dell’Italia.

A chi gli chiede perché abbia scelto di andare in giro con il nostro tricolore, Ellis ha risposto “la mafia” facendosi una sonora risata. Poi ha aggiunto “no, scherzo” e ha spiegato il vero motivo della sua scelta: in pratica la bandiera italiana è un regalo di un tecnico del Belpaese che desiderava vedere l’attore andare in giro con un po’ d’Italia sulla sua bici.

La spiegazione immediata del perché avesse il tricolore non è però bastata per placare gli animi del web, dove è partita una vera e propria rivolta, tanto che è stato proposto di boicottare la serie tv “Lucifer” e i futuri lavori dell’attore britannico. Il quale probabilmente non si è reso conto della gravità dell’associazione tra Italia e mafia, intendendola come una semplice battuta che ha però urtato la sensibilità di molte persone.

