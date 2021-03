Sanremo 2021, la moglie di Amadeus Giovanna Civitillo nel mirino dei social: "Raccomandata"

02 marzo 2021 a

È bastato poco, giusto qualche minuto, per far scattare la cattiveria social contro Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus e conduttrice del PrimaFestival, il programma in onda su Rai 1 prima della gara vera e propria. Molti utenti sul web si sono scagliati contro di lei, dandole della “raccomandata”, “senza qualità”, “senza alcuna competenza”. È questo ciò che si legge in tanti tweet.

I commenti negativi contro la Civitillo sono partiti pochi secondi dopo l’inizio del notiziario flash dedicato alla kermesse, che andrà in onda ogni giorno su Rai1 subito dopo il Tg1. Al timone, con la moglie di Amadeus, ci sono i comici Valeria Graci e Giovanni Vernia. La polemica, comunque, non è iniziata oggi. È da giorni che si parla maliziosamente della vicenda. Lo stesso Amadeus ha voluto dare delle spiegazioni.

In un’intervista al settimanale Oggi, il conduttore della 71esima edizione di Sanremo aveva precisato: “Giovanna lavora in Rai dal 1996, l’ha voluta lo sponsor e a me è stato comunicato a cose fatte. Lei mi ha detto: se ti creo problemi, rinuncio. Ma perché avrebbe dovuto? Ci si stupisce della moglie quando non lo si fa per le amanti”. Giovanna e Amadeus stanno insieme dal 2003 e hanno un figlio, Josè Alberto.

