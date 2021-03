Sanremo 2021, Fedez in lacrime dopo aver cantato con la Michielin. Mistero dietro le quinte, cos'è successo

Francesco Fredella 02 marzo 2021 a

a

a

Stavolta non è l’outfit a far parlare, ma un nastro tra le aste dei due microfoni. Fedez e Francesca Michielin tornano a cantare insieme. Alla fine dell’esibizione il rapper si commuove, sua moglie Chiara Ferragni che è in dolce attesa (dovrebbe partorire a giorni). Con il brano Chiamami per nome la Michielin torna sul palco dell’Ariston mentre per Fedez si tratta di un vero e proprio esordio, che probabilmente lo rende abbastanza teso.

Primo positivo ancora prima a iniziare, dramma a Sanremo: stasera salta un big, stravolta la prima serata

Nel pomeriggio di oggi, prima delle prove generali, Fedez è andato in tendenza sui social dopo aver pubblicato una foto con quattro iniziali: F. C. L. V. Potrebbe trattarsi dei nomi della sua famiglia: Federico, Chiara, Leone. Ma che la lettera “V“. Potrebbe essere l’iniziale del nome di sua figlia? Mistero. Di sicuro le lacrime di Fedez fanno discutere. Potrebbe aver dedicato questa esibizione a Sanremo proprio alla sua famiglia.

"Chiara Ferragni vicina al parto". Psicodramma per Fedez, è a Sanremo: ora che succede? Girano voci clamorose

Chiara, influencer fortissima ovunque, non si trova nella città ligure, visto che manca poco alla nascita della piccola. Questi ultimi nove mesi di gravidanza sono stati super social per i Ferragnez, che hanno annunciato con una Instagram Stories ai follower l’arrivo della piccolina nella loro famiglia.​

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.