Sanremo 2021, Dagospia rivela l'orrore contro Arisa in sala stampa: "Smaltata come un bidet". Tutti si chiedono se...

04 marzo 2021 a

Voci maliziose e cattivissime dal Festival di Sanremo. Voci che trapelano dopo la seconda puntata e che vengono rilanciate da Dagospia, nella irriverente rubrica Sanremo Spia, curata da Giuseppe Candela e tutta dedicata agli spifferi, alle indiscrezioni e alle curiosità velenose che trapelano nel corso della settimana della kermesse.

E in questo caso nel mirino di Dagospia ci finisce Arisa, all'anagrafe Rosalba Pippa, già vincitrice due volte del Festival, già presentatrice e tornata in gara con il brano Potevi fare di più, che non ha sfondato né sfigurato: nella prima serata si è classificata settima, mentre nella classifica generale dopo la seconda è in undicesima posizione, insomma comunque nella prima metà. Ma il tris sanremese non sembra alla portata.

Ma, si diceva. Le voci rilanciate da Dagospia. Sul sito diretto da Roberto D'Agostino, in una pillola, si legge: "Tutti in sala stampa si chiedono quasi in coro: ma cosa è successo ad Arisa? Un volto semplicemente più gonfio o effetto di qualche ritocchino festivaliero? Questa sembra smaltata come un bidet, ha commentato una giornalista in modo spietato. Quanta cattiveria", conclude sornione Dago.

E insomma, il dubbio che Arisa abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica sarebbe venuto a molti. Per inciso quel dubbio è venuto anche a Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 per cui il ritocchino è già una sostanziale certezza: nella puntata di mercoledì 3 marzo, infatti, era proprio Arisa (quella vista sul palco dell'Ariston) la protagonista della rubrica "Fatti e Rifatti", come potete leggere nel pezzo qui sotto.

