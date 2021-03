Sanremo 2021, Orietta Berti umilia gli altri big: "Sapete con che microfono ho cantato?"

04 marzo 2021 a

“Voglio fare un comunicato: ho cantato con un microfono normale, senza l’aiuto dell’intonazione come usano fare quasi tutti qua”. Così Orietta Berti è intervenuta a Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone su Rai1 e largamente dedicata al Festival di Sanremo 2021. Nonostante gli ascolti delle prime due serate siano stati bassi rispetto alla media storica della kermesse musicale (ma va sempre considerato che si sta svolgendo in un periodo e in un modo diversi dal solito a causa del Covid), le trasmissioni quotidiane di viale Mazzini stanno tutte ritoccando i loro record stagionali.

È il caso anche di Oggi è un altro giorno, che ieri ha fatto registrare una media di 2.171 milioni di telespettatori con uno share del 16.18 per cento. E oggi la Bortone ha aperto col botto, con la Berti che con classe ha fatto una leggera polemica sull’abuso dell’autotune che si sta facendo al Festival, dove ci sono molti artisti che hanno grande presa sui giovani, che non a caso sono la fascia che più sta seguendo Sanremo in queste prime serate.

“Ci tenevo a ribadire questa cosa qui”, ha dichiarato Orietta in diretta su Rai1, dopo che ieri sera ha fatto una splendida figura sul palco del teatro Ariston, dando una lezione di canto a tutti gli altri 25 big in gara: vocalmente è stata perfetta, c’è solo da inchinarsi dinanzi alla sua esibizione con “Quando ti sei innamorato”, il brano scritto per il marito Osvaldo.

