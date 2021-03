Sanremo 2021, "È un...". Vasco Rossi replica all'imitazione di Fiorello: qui volano frecciate?

04 marzo 2021 a

a

a

Fiorello che imita Vasco Rossi, succede anche questo nella seconda serata di Sanremo. Lo showman braccio destro di Amadeus ha preso di mira, ironicamente, gli “umarell“ (a Bologna il termine con cui si definiscono gli anziani che guardano i cantieri). E lo ha fatto cantando proprio con la voce di Vasco una canzone inedita che Rossi stesso, a detta di Fiorello, gli avrebbe dato per cantarla sul paco dell'Ariston. Il titolo del brano? “Gli scavi sopra“, in riferimento alla hit "Gli spari sopra", riscrittura in italiano di Vasco di "Celebrate" degli An Emotional Fish.

"Assembramento a Sanremo", "Malika il virus non lo merita". Selvaggia Lucarelli, ossessione-Covid a Sanremo

Il tutto, ovviamente, prendendo in giro il cantante: "Sai, la vita, la vita a vent'anni / spesso dura solo un'estate / un mio amico di Zocca, ad esempio, ha 139 anni / e siamo qui, siamo qui, siamo qui / siamo sempre fuori / con le braccia incrociate di dietro / a guardare i cantieri", recitano così alcuni passaggi del testo resi noti su Rai 1. Immediata la replica del diretto interessato che, con un post su Instagram, ha detto la sua.

"Sono i suoi preferiti". Clamoroso al Festival, la battuta sovranista con cui Fiorello inchioda Mario Draghi

"Una canzone per Fiorello da cantare a Sanremo 2021", ha scritto Vasco aggiungendo una frecciatina: "Titolo: 'Gli scavi sopra'. SottoTitolo: 'Fiorello L'umarell'". poi condividendo il video dell'esibizione dello showman. Più chiaro di così dunque? Ma il mattatore siciliano non si è limitato a ironizzare solo su Vasco. Nella serata del 3 marzo, Fiorello ha imitando ancora una volta Achille Lauro con tanto di giacca dalle ali piumate. E ancora, successivamente la battuta sul premier Mario Draghi e sulla polemica Zingaretti-d’Urso.

Sanremo 2021, la Rai vittima del diktat di Franceschini: senza pubblico lo share paga dazio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.