Sanremo 2021, "non trovo Fiorello": Elsa Fornero spegne la tv, massacrate le scelte di Amadeus

04 marzo 2021 a

a

a

“Pensate a quanto è eccitante Sanremo, anche Elsa Fornero si annoia a guardarlo”. Così Dagospia ha fatto ironia sul Festival di Sanremo 2021, che ha fatto registrare ascolti molto più bassi del solito nelle prime due serate. Ovviamente le attenuanti sono tante, a partire dalla pandemia di Covid e dall’assenza di pubblico imposta dal ministro Dario Franceschini che hanno un po’ svuotato la kermesse musicale. Poi dal punto di vista della gara vera e propria va detto che non tutti i Big lo sono sembrati realmente, con parecchi nomi poco conosciuti al pubblico meno giovane.

"È un....". Fiorello imita Vasco Rossi? E lui lo "sistema". Volano frecciatine dopo la serata di Sanremo

Non a caso una come Elsa Fornero non ha tratto grande giovamento dal guardare questa edizione strana di Sanremo: “Ho provato a sintonizzarmi ogni tanto per trovare Fiorello, un grande artista e una persona generosa, ma non ci sono riuscita”, ha dichiarato ai microfoni di Un Giorno da Pecora, la trasmissione in onda su Rai Radio1. L’ex ministra non ha quindi fatto mistero di aver cercato di guardare il Festival soltanto per gli sketch di Fiorello, essendo poco interessata alla squadra di cantanti allestita da Amadeus.

"Vergognoso, immorale". Canta senza mascherina, Infante "ordina" l'arresto in diretta Rai: ma che Paese è?

“Le canzoni invece mi sono sembrate un po’ debolucce: di parole, di musica e anche di voce”, ha confidato la Fornero, alla quale probabilmente sarà piaciuta soltanto Orietta Berti, che dal punto di vista vocale ha dato una lezione a gran parte degli altri cantanti in gara, utilizzando un microfono normale e non ricorrendo all’auto-tune.

Dimenticate Amadeus e Fiorello. Sapete chi condurrà la terza serata? Lei: roba da far girare la testa | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.