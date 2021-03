Sanremo 2021, censurato l'omaggio a Lucio Dalla: cosa fanno sparire dalla canzone, roba blasfema

04 marzo 2021 a

a

a

La terza serata del Festival di Sanremo 2021 si è aperta subito con un omaggio doveroso e ben riuscito a Lucio Dalla, che oggi avrebbe compiuto gli anni, essendo nato il 4 marzo del 1943. Il grande artista bolognese è venuto a mancare il primo marzo del 2012, lasciando un vuoto incolmabile: i Negramaro gli hanno reso omaggio con una bella esibizione sul palco del teatro Ariston.

Video su questo argomento Ascolti flop per Sanremo, scopri qual è stato il grande errore di Amadeus e compagni

Anche se ai telespettatori più attenti non è sfuggito il fatto che il testo sia stato leggermente modificato, probabilmente per evitare problemi, dato che un semplice segno della croce da parte di Amadeus aveva scatenato le polemiche al termine della prima serata. E allora dalla canzone di Dalla sono spariti alcuni passaggi: “E anche adesso che bestemmio e bevo vino, per ladri e put*** sono Gesù Bambino” è diventato “e anche adesso che gioco a carte e bevo vino”; mentre “giocava alla Madonna” è stato trasformato in “giocava a far la donna”.

"Non trovo Fiorello" e l'ex ministra spegne la tv: clamorosa Fornero, massacrato Sanremo (e Amadeus)

Piccoli accorgimenti che sono serviti a stroncare sul nascere qualsiasi tipo di polemica, dato che essendo visto da circa dieci milioni di persone il Festival di Sanremo è sempre in grado di attirare qualche bacchettone o qualche associazione particolarmente molesta. Ciò non toglie che l’omaggio di Giuliano Sangiorgi e dei Negramaro è stato di livello.

“A quell'ora? Ma cosa…”. Fiorello si rivolta contro Amadeus: occhio alla scaletta, cosa non torna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.