Sanremo 2021, disastro tecnico in eurovisione: "Completamente fuori sincrono", come lo spiegano in Rai?

04 marzo 2021

L’inizio della terza serata del Festival di Sanremo 2021 non è stato propriamente il massimo, almeno per quanto riguarda le prestazioni dei big in gara con le cover e i duetti. Il momento migliore è stato quello di apertura, con Giuliano Sangiorgi e i Negramaro che hanno reso omaggio a Lucio Dalla, che oggi avrebbe compiuto gli anni. Tra l’altro c’è stata anche una gaffe di Amadeus, che ha fatto irruzione sul palco del teatro Ariston interrompendo i Negramaro che invece da scaletta dovevano ancora finire la loro esibizione.

Poi la gara è entrata nel vivo con un problema tecnico che è stato subito palese a tutti i telespettatori. A rompere il ghiaccio con i duetti sono stati Noemi e Neffa che hanno cantato “Prima di andare via”: tutto bellissimo se non fosse che i due fossero completamente fuori sincrono, con Neffa che aveva anche l’audio piuttosto basso. Poi è stato il turno di Fulminacci con Valerio Lundini e Roy Paci: la loro versione di “Penso Positivo” di Jovanotti ha trasmesso una bella energia, al pubblico sarebbe piaciuta se non fosse stato bandito dall’Ariston dal ministro Dario Franceschini.

Poi è stata la volta di Francesco Renga e Casadilego, la vincitrice dell’ultima edizione di xFactor, che hanno cantato 'Una ragione di più' di Ornella Vanoni: purtroppo per loro, e per chi li ha ascoltati, l’esibizione non è però stata affatto di livello.

