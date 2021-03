Sanremo 2021, Fiorello sconvolto dalle dimissioni di Zingaretti: "Per due battutine... chi sarà il prossimo segretario"

04 marzo 2021 a

“Io non avevo fatto niente, giusto due battutine”. Così Fiorello ha introdotto lo sketch su Nicola Zingaretti che non poteva assolutamente mancare. Già nelle precedenti due serate del Festival di Sanremo 2021 lo showman siciliano aveva fatto ironia sul Pd e il suo segretario: non poteva certo evitare il tris, dato che oggi è arrivata la notizia improvvisa delle dimissioni di Zingaretti, che ha pure attaccato i suoi “nemici” all’interno del partito, dichiarando di vergognarsi per il fatto che si parli di poltrone e nomine da venti giorni.

“Io avevo fatto due battutine e lui si è dimesso, ma si può essere così suscettibili?”, ha esclamato Fiorello che poi ha aggiunto: “Ha detto che si parla solo di poltrone, ma di cosa vuole che parli qui? Mi sento un po’ in colpa, manco un abbraccio agli amici del Pd”. Poi lo showman siciliano si è reinventato a cronista politico, chiedendo ai “colleghi” di prendere appunti: “Vi dico cosa succederà, il ministro della Cultura Dario Franceschini, che è uno bravo, diventerà segretario”.

E invece Zingaretti che fine farà? Fiorello ha subito dimostrato di avere le idee molto chiare a riguardo: “Io credo che abbia solamente due opzioni, o si candida a sindaco di Roma o fa l’opinionista da Barbara d’Urso. Questo non è Sanremo - ha chiosato - è la realtà. Qui le voci girano, domani ne sapremo di più”.

