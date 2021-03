Sanremo 2021, Vittoria Ceretti senza reggiseno: mossa azzardata, svela il segreto più intimo. Roba pazzesca sul palco

05 marzo 2021 a

a

a

Serata di duetti al Festival di Sanremo, terza notte sul palco dell'Ariston con Amadeus e Fiorello alle prese con una discreta crisi di share per Rai 1. Ma nella serata di giovedì c'era più ritmo, chimica, emozione. Insomma, tutti promossi. E promossa anche Vittoria Ceretti, la top-model sconosciuta ai più chiamata in veste di co-conduttrice per l'appuntamento. E dopo l'iniziale emozione, Vittoria se l'è cavata alla grandissima. Il compito non era affatto semplice: è stata chiamata all'ultimo per sostituire Naomi Campbell, che ha dato forfait all'ultimo.

"Ma come si è vestita la moglie di Amadeus?". Giovanna Civitillo e l'outfit "copiato", occhio al questo dettaglio | Guarda

Originaria di Brescia, in questo momento la città più colpita dal coronavirus in Italia, Vittoria ha 23 anni ed è una delle modelle italiane più richieste dalle grandi case della moda internazionale. La sua apparizione a Sanremo piove nel corso della settimana della moda di Parigi, dove tornerà già oggi, venerdì 5 marzo, per onorare l'impegno sulle passerelle. Insomma, toccata e fuga alla kermesse, dove alla prima apparizione sul palco si è palesata in un lungo abito nero, scollato sulla schiena e con profondo spacco laterale. Schiena completamente nuda. Da brividi, meravigliosa.

"Fermi tutti, mandiamo la pubblicità". Amadeus nel panico costretto a intervenire: sul palco accade l'inimmaginabile

Ed è stato proprio grazie allo spacco laterale, che lasciava in bella vista il seno nudo, che si è scoperto uno degli "intimi segreti" di Vittoria Ceretti: un tatuaggio galeotto. Si tratta del disegno stilizzato che potete vedere nella fotografia qui sotto, di cui Vittoria non ha parlato, dunque il significato ad ora resta oscuro. Secondo i twittaroli, trattasi di un riferimento zodiacale, probabilmente proprio del segno zodiacale. Di sicuro, quel tattoo era tremendamente sexy, come se Vittoria non lo fosse già abbastanza. In molti, per inciso, hanno paragonato quel tatuaggio alla "farfallina" sfoggiata da Belen Rodriguez nel 2011 e che fece impazzire l'Italia, parallelismo che torna spesso e volentieri alla mente.

"Signora! Signora!", Amadeus urla e cala il gelo sul palco di Sanremo: telespettatori in delirio | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.